I giovinazzesi hanno rimesso piede nella nuova villa comunale Palombella. Poco fa il sindaco Tommaso Depalma ha simbolicamente tagliato il nastro che segna la riapertura del giardino dopo i lavori di riqualificazione. «Dedichiamo questo posto - ha detto Depalma - alla memoria di chi ci ha preceduto, chi ha combattuto per la patria e al sindaco Palombella che ha realizzato l'area donando il terreno alla comunità. So già che qualcuno si lamenterà, ma abbiamo fatto il meglio che potevamo. Sicuramente lasciamo questo posto meglio di come lo abbiamo trovato».

AURELIO Ma la dedica più sentita il sindaco l'ha indirizzata ai bambini di Giovinazzo che già ieri si sono impossessati delle aree gioco sciamando nei viali e facendo tintinnare di nuovo le catene che reggono le altalene. «In questo posto - ha continuato Depalma - ci verranno i nonni e i bambini, saranno qui per essere felici». Presto insieme a loro ci sarà anche Aurelio un bambino adottato da una coppia di giovinazzesi di cui il Sindaco ha svelato un retroscena: mancava un documento per la pratica di adozione che il primo cittadino si è premurato di procurare: «Ho saputo che tutto è andato bene e Aurelio presto sarà con noi, è stato un regalo di Natale».

LE NOVITÀ A spiegare le novità della villa, prima dell'alzabandiera sull'asta donata dalla Marina Militare appartenente alla nave Granatiere e della benedizione di don Gianni Fiorentino, ci ha pensato l'assessore Gaetano Depalo: «Sicurezza e servizi sono i principi che hanno ispirato l'opera. C'è un impianto di videosorveglianza, sulle aree giochi e su tutto il perimetro. Ci sono tre aree giochi (una per i bambini più grandi, una per i più piccoli con colonnina Sos per mettersi in collegamento con le forze dell'ordine, e una inclusiva per i bambini disabili, ndr), un blocco servizi nuovo con nursery per le mamme, nuovi alberi e essenze mediterranee». L'area sarà dotata anche di un defribillatore pediatrico, donato da Antonio Laghezza dell'associazione Orizzonti Futuri. Al termine della cerimonia è stata messa in funzione anche la nuova fontana, situata al centro del giardino, con i giochi d'acqua. Le prime critiche, come prevedeva il Sindaco, non ci hanno messo molto ad arrivare: diversi cittadini hanno giudicato troppo buia l'area gioco dedicata ai bambini più grandi. Un problema - ha assicurato l'assessore Depalo - che sarà superato a breve con l'installazione di un faro ulteriore la cui fornitura è in ritardo