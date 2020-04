Tredici concorrenti per un unico sogno: il palco del Giovinazzo Rock Festival

Tredici artisti emergenti per un unico grande obiettivo: suonare sul palcoscenico del GRF - Giovinazzo Rock Festival. Un evento, punto di riferimento per le rock band emergenti che però al momento è ancora in stand-by.

Nonostante la situazione di assoluta incertezza per tutto ciò che concerne la musica dal vivo, gli organizzatori hanno voluto rendere noti i nomi degli artisti selezionati per la fase finale del Rock Festival. Nomi selezionati attraverso il concorso dedicato alle nuove proposte del panorama musicale che mette in palio l’esibizione di tre gruppi in occasione della prossima edizione della kermesse musicale organizzata dall’«Arci Tresett» che quet’anno raggiungerebbe la XXI edizione. «Il contest – si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori - è anche un messaggio di speranza per il futuro, un modo per regalare un attimo di felicità ai musicisti che con entusiasmo avevano accettato di partecipare alla "chiamata alle arti" del festival. La promessa è quella di organizzare le serate finali di selezione dal vivo non appena sarà possibile programmare eventi musicali». Sarà per questo necessario attendere maggiori notizie riguardo la possibilità di tenere eventi di musica live, alla luce delle attuali e future restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

Questi i nomi dei 13 artisti (uno in più degli iniziali 12 previsti, a causa di un ex-aequo), a cui vanno i complimenti dell'organizzazione per aver superato la prima fase:

Avellis, Bluestone Valley, Cigno, Comfy Pigs, Diraq, Grej, Karma Shock, La Scala Shepard, Mutonia, Obscure Paths, Orator Fit, Red Room, St. Peter's Murder.