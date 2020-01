All'Odeion c'è Vince Abbracciante

La Fondazione Defeo Trapani presenta "Vince Abbracciante - Terranima". Il concerto in programma sabato 25 gennaio (botteghino alle 19,20, sipario alle 20) all'auditorium Odeion in via delle Filatrici 32 è una vera e propria musica da crocevia. In essa si incrociano istanze, esigenze, desideri e sogni distanti che profumano di terre lontane e di idee esotiche, pur restando fortemente ancorata alla terra della nascita e del nòstos.

Negli arabeschi sonori creati da Abbracciante si trova un che di antico e un che di nuovo. E c'è, allo stesso tempo, la gentilezza e il sospiro jazz che ricorda Astor Piazzolla con inesausta malinconia. La formazione musicale è composta da Vince Abbracciante alla fisarmonica, Nando Di Modugno alla chitarra e Giorgio Vendola al contrabbasso.