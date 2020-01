All'Odeion "I favolosi anni Sessanta"

Si intitola "I favolosi anni Sessanta", lo spettacolo in programma domenica 19 gennaio (botteghino 18,30, sipario 19) all'auditorium Odeion della Fondazione Defeo-Trapani a Giovinazzo in via delle Filatrici 32.

Lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia Thea3 di Bari per la regia di Maurizio Sarubbi con Susy Rutigliano e Maurizio Sarubbi, è un racconto brillante, leggero e comico su la Bari degli anni '60, che evidenzia con inevitabile nostalgia e senso di perdita irreversibile usi e costumi ancora vivi negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, dai giochi per strada alle tradizioni familiari, cioè quel modo di vivere dei baresi fatto di semplicità, naturalezza e soprattutto di autentica umanità. Con immagini fotografiche, piccoli oggetti caratteristici e modo di parlare, gli attori intraprendono un viaggio meraviglioso in cui il filo conduttore di tutti gli argomenti e scenette è “ non avevamo nulla ma non ci mancava niente”.

Al termine dello spettacolo la Fondazione avrà il piacere di offrire agli ospiti fave e olive in occasione della tradizionale festa dei falò di Sant'Antonio Abate.