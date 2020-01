Tolo Tolo, dietro le quinte del film di Checco Zalone c'è anche un po' di Giovinazzo

C'è anche un po' di Giovinazzo in "Tolo Tolo", l'ultimo film di Checco Zalone uscito nelle sale mercoledì scorso e già campione di incassi. Fabio Scaravilli infatti ha fatto da "angelo custode" proprio a Luca Medici durante le riprese del film sul set di Acquaviva delle Fonti. Scaravilli ha lavorato come body guard con la U.n.a Security di Claudio Carloppi che del comico pugliese è da sempre la guardia del corpo di fiducia. «Abbiamo girato una scena in banca - spiega Scaravilli -, è stata una bella esperienza quando lavoro con loro mi sento sempre un po' a casa». Scaravilli, amico di Francesco Medici (fratello di Luca, ndr), è da lungo tempo "angelo custode" dei volti noti dello spettacolo e dello sport.

Il film di Zalone dopo un solo giorno di programmazione ha incassato la cifra record di 8,6 milioni di euro superando anche quanto accumulato da "Quo Vado?" all'uscita. Sono stati oltre un milione gli spettatori che a Capodanno hanno scelto Checco Zalone. «Onestamente della riuscita del film non avevo nessun dubbio - afferma Scaravilli -, lui così come lo vedi sul grande schermo è nella vita normale. Una persona molto alla mano».