Ultimo dell'anno, è festa in piazza Vittorio Emanuele II

L'addio al 2019 e un brindisi per cominciare bene il 2020. Anche quest'anno sarà piazza Vittorio Emanuele II a ospitare il conto alla rovescia per i tradizionali festeggiamenti di Capodanno. Nel luogo simbolo della città infatti dalle 23,30 sarà allestito un dj set curato da Mr. David a base di musica disco-house e divertentismo che promette di far ballare tutti i giovinazzesi fino alle 2 di notte.

Un modo per vivere in allegria le prime ore del nuovo anno e fare gli auguri di persona ai propri cari. Sperando che almeno per qualche ora il meteo sia clemente e la morsa di freddo scesa negli ultimi giorni allenti la sua presa.