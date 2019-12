Nel weekend all'Odeion in scena "Capagrò" #nobullismo

Si intitola "Capagrò" #nobullismo, lo spettacolo in scena nel weekend all'Odeion, l'auditorium della Fondazione Defeo-Trapani a Giovinazzo in via delle Filatrici 32. Lo spettacolo, scritto e diretto da Nico Sciaqua, è portato in scena dalla compagnia Ventisetteundicisettantanove di Bari sabato 14 dicembre (botteghino alle 20, sipario alle 20,30) e in replica domenica 15 dicembre (botteghino alle 19, sipario alle 19,30).

LO SPETTACOLO - Gli episodi di bullismo sono in costante aumento, spesso in stretta connessione con fenomeni di discriminazione: tanto da rappresentare una vera piaga sociale, che non sempre viene adeguatamente affrontata. Anche perché in molti casi il bullismo non viene denunciato da chi sa o minimizzato dagli adulti, il che contribuisce a creare nelle giovani vittime sconforto e senso si abbandono che può influire pesantemente sullo sviluppo della personalità del ragazzo.