Festa della musica: 12 band da questo pomeriggio si esibiranno sui due lungomare

L’anticipazione è alle 5 del mattino con la «Brass Ensemble IL CENACOLO» che si esibirà in località la Trincea. L’inizio ufficiale della Festa della Musica è invece fissato per questo pomeriggio alle 17 in piazza Meschino. «Recovery Sound» è il titolo dato a questa edizione che si avvale del patrocinio del Mibact, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo. .

Sono 12 le band che hanno inviato la propria adesione e che si alterneranno dalle 17.00 fino a mezzanotte per illuminare con i loro suoni questa 28^ edizione europea della Festa: Drille; Area 68; Demis De Giglio; Can and I wall; Pier; Tropico del Sud; Antica Barberia del Corso; Make Ruse; Box n°7; Nati stanchi; Denny Project; Tienamente Band, questi inomi dei gruppi musicali che offriranno i loro spettacoli alternandosi anche sui due lungomare e sul piazzale Aeronautica Militare.

«Abbiamo avvertito l’esigenza, dopo due anni di pandemia, - ha detto Tommaso Pappagallo, Direttore Artistico della rassegna – di ricominciare con la musica dal vivo da parte dei tanti bravi artisti e appassionati. Per questo abbiamo voluto portare a Giovinazzo un format europeo che desse spazio e respiro a coloro che hanno a cuore quest’arte straordinaria. Del resto le tante iscrizioni pervenute ci hanno dato ragione».