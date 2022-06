Torna il festival itinerante «Del racconto il film»

Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia, il «DRIFFestival», acronimo di Del racconto il film, festival itinerante che porta nelle piazze il cinema, i libri, ospiti nazionali e internazionali, spettacoli teatrali. Per una edizione la XIII, che sarà in veste rinnovata. Organizzato dalla cooperativa sociale «I bambini di Trouaut», il festival girerà quest’anno per le piazze di Bari, Giovinazzo, Mola di Bari, Sannicandro e con quattro tappe speciali nella Casa circondariale di Trani. Il festival «Del racconto il Film» si svolgerà per 22 serate dedicate all’educazione, ai sentimenti dell’esistenza umana, alle paure dell’uomo contemporaneo, alal diversità, alla politica, ai bambini, alla guerra, agli incontri e separazioni. Il festival partirà domani da Mola di Bari. A Giovinazzo farà 3 tappe, tutte sul piazzale Aeronautica Militare. La prima tappa è prevista il 24 giugno con la presentazione del libro «L’arminuta» di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), a cui farò seguito la proiezione dell’omonimo film del regista Giuseppe Bonito. Venerdì 8 luglio il festival proporrà il libro «un libro di guarigione» di Gaia Rayneri (Harper Collins) e a seguire il film «A testa alta» di Emmanuelle Bercot. Ultima tappa giovinazzese il 16 luglio, il festival proporrà la presentazione del libro «Mostruosa maternità» di Romana Petri (Perrone) e il film «Il piccolo corpo» della regista Laura Samani. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 19. Attori registi scrittori saranno gli ospiti dei singoli eventi. Il festival, che ha la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, è sostenuto da Regione Puglia, Apuilia Film Commission, i comuni di Giovinazzo, Bari, Mola e Sannicandro.