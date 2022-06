Le scuole di Giovinazzo e Molfetta si uniscono in nome dell’arte

Le scuole fanno rete. Questa volta per fare spettacolo attraverso la musica, il canto, il teatro. È nato così «Good & Evil – il Musical» a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole molfettesi dell’ITET Gaetano Salvemini (scuola capofila), del liceo Fornari, dell’IISS Mons. Antonio Bello, insieme all’Istituto comprensivo Bosco Buonarroti di Giovinazzo e all’associazione Musica Insieme. Lo spettacolo, la cui regia è della professoressa Rita Campi, si avvale di brani tratti da celebri musical come Grease, Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, Mamma Rai, per raccontare la storia di una donna che fa esperienza delle varie sfaccettature del male, da cui emerge come una fenice per vivere il bene e l’amore. La protagonista è volutamente senza nome, perché ogni donna possa identificarsi in lei, come simbolo della forza delle donne e della loro incrollabile fiducia nel futuro. La realizzazione dello spettacolo è stata possibile grazie alla sinergia tra studenti e docenti. È stata favorita e supportata dai Dirigenti degli Istituti coinvolti, la prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, il prof. Luigi Giulio Domenico Piliero, la prof.ssa Maria Paola Scorza. Con i docenti Anna Maria Grazia De Ceglia, Fedele De Palma, Paolo Fiorentino, Giovanna Panunzio, Marta Cappelluti (per il coordinamento musicale), Rosanna Cassano (vocal coach), Gabriella Altomare, Luisa Moscato (Acting coach), Gabriella Altomare, Luisa Moscato (coreografie), Fabio Modesti (coordinamento tecnico e scenografico).

La «prima» andrà in scena il 14 giugno all’anfiteatro di ponente di Molfetta alle 21. Accesso libero fino ad esaurimento dei posti. Il Musical è stato realizzato grazie ai finanziamenti del PROGETTO "LET'S CIAK!", classificatosi al 4^ posto della graduatoria nazionale dell’Avviso pubblico DPCM 12 Maggio 2021-All. A paragrafo 6, punto 4,1 (Misura d) promosso dal Ministero dell’Istruzione e risultato unico progetto finanziato in Puglia.