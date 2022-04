La Carmen Martorana eventi aggiunge un importante tassello alla sua agenzia

La Carmen Martorana Eventi di Giovinazzo ottiene l’esclusività per la Puglia del più celebre concorso di bellezza italiano. Il Miss Italia che quest’anno giunge alla 83esima edizione. La Carmen Martorana subentra a Mimmo Rollo, figura storica nella regione, scomparso qualche mese fa. All’agenzia giovinazzese il compito di organizzare le selezioni e le finali regionali in vista delle finali del concorso di Miss Italia. Carmen Martorana aggiunge così un altro importante tassello alla sua agenzia, attiva dal 2010 e che oggi è presente con le sue kermesse dedicate alla moda, a Milano, Sanremo, Parigi e Dubai, nonché nei Caraibi. Il suo ufficio moda raduna fotografi, stilisti, make up artist e hair stylist.