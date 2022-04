ENZIMI: «La musica non ha limiti»

Fernando Costantini è senza dubbio schiavo di questo mantra prepotente e la sua sottomissione lo ha mandato a rimbalzare in tutto il mondo trasmettendo il messaggio di cui lui stesso è stato estasiato.

Quinto appuntamento della rassegna ENZIMI vede ospite FERNANDO COSTANTINI , Berlino (Yay Recordings).

Cresciuto in Belgio ma con origini italiane, Fernando ha assorbito la musica nella sua casa di famiglia fin dalla tenera età, poiché suo fratello maggiore si è dedicato alla musica elettronica dai primi anni '90.

Naturalmente, man mano che cresceva la fiducia, nasceva anche il desiderio di condividere la sua passione con gli altri, anche se continuando a conoscere meglio tutti i tipi di musica non ha mai intrattenuto la prospettiva di farne la sua professione. Tuttavia lungo la strada ci sono stati personaggi chiave che hanno visto il luccichio nei suoi occhi e hanno riconosciuto il suo potenziale.

Quando è sbocciato come DJ, ovviamente la sua curiosità lo ha portato alla produzione musicale, desideroso di avere i suoi suoni unici a sua disposizione da aggiungere alla sua abilità artistica, per non parlare dello svelare il mistero da dove provenisse la musica che amava così tanto.

Nelle sue stesse parole, queste opportunità lo hanno solo spinto ulteriormente nella sua dipendenza, ogni nuova melodia aprendo una nuova porta di ispirazione verso un'altra etichetta, un altro suono, un altro microcosmo all'interno dei regni della musica in continua espansione. Questo non può che condurre Fernando lungo percorsi di esplorazione sempre più eccitanti, immergendosi in ogni esperienza e idea in ogni parte del globo, sempre al servizio di quell'unico messaggio chiave; la musica non ha limiti. Finché rimane obbediente alle istruzioni, possiamo essere sicuri di essere ugualmente estasiati

Ad affiancarlo GIANNI FIORENTINO.

Svariati anni di house alle spalle, membro del progetto passato KAISERBEAT, che richiamò l'attenzione di djs del calibro di Richie Hawtin e Luca Agnelli. Proprio per quest’ultimo rilascia un singolo “Conversation” sulla nota etichetta discografica “Etruria Beat”. Vanta collaborazioni con djs internazionali come Ivan Smagghe, Craig Richards, Radio Slave, Cassegrain, Satoshi Tomiie, Julien Sandre, Luca Agnelli, Marco Faraone, Francesco Farfa, e molti altri. Il suo progetto Kaiserbeat lo vide impegnato in molti clubs pugliesi compreso il Public, per il quale ricoprì il ruolo di resident dj per le stagioni 2011 e 2012. Attualmente membro e resident dj dei collettivi "ENZIMI e "SOUNDWELLEN".

La sua continua ricerca e sperimentazione musicale lo portano a proporre performances eclettiche caratterizzate da influenze dub e techno.

Sarà possibile partecipare all’ evento gratuitamente ai soli possessori di green pass e per un numero limitato di partecipanti in quanto la struttura e l’ organizzazione rispettano le attuali norme anti COVID-19.

