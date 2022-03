Omaggio a Charlie Mingus, l’ultimo appuntamento del «Fantamusique 2022»

Andrà in scena domenica 27 marzo, l’ultimo appuntamento con «Fantamusique 2022», la rassegna musicale organizzata dall’associazione Gji-Giovinazzo, e che si è svolta presso il teatro Odeion. Sarà un omaggio a uno degli artisti più controcorrente della scena jazzistica americana quello che il direttore artistico della rassegna, Gabriele Mastropasqua, vuole presentare al pubblico. Quel contrabbassista che risponde al nome di Charlie Mingus, autore di brani come «Devil woman», «Nostalgia», «Weird nightmare», «Moanin», che saranno eseguiti da Rossano Emili e Gabriele Mastropasqua, entrambi al sax baritono, Nico Cozzella al sax contralto, Vito di Modugno all’organo hammond e Mimmo Campanale alla batteria. Sono tutti musicisti che vantano curricula di prestigio con incisioni e collaborazioni anche internazionali. Lo spettacolo avrà inizio alle 19,30 con prenotazione obbligatoria ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Saranno garantite le misure di contenimento per il Covid 19. Costo del ticket 12 euro.