ENZIMI: Dal “Club der Visionaere” di Berlino a “Fronte del Porto” di Giovinazzo

Sabato 19 Marzo a Fronte del Porto si percepiranno vibrazioni internazionali. Ospiti speciali DANI CASARANO & FELIPE VALENZUELA. Ad affiancarli Gioacchino D'aniello in arte Hudby Pole giovane ed affermato talento pugliese e P-Man dj e produttore inglese. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming grazie alla collaborazione dello staff di RKO: emittente radio nata dall'ass. Microsolco negli spazi del Teatro Kismet Opera di Bari. RKO webradio è il contenitore culturale di riferimento pugliese.

DANI CASARANO

Impossibile classificare la visione musicale di Dani Casarano. Il suo suono unico e individuale con un tocco di pura anima emotiva e cupo mistero, caratterizzano il suo approccio all'avanguardia della techno. Nato in Svizzera e residente a Santiago, in Cile, da oltre un decennio, attualmente si destreggia tra la sua casa a Losanna e il suo Studio a Berlino. Durante gli anni trascorsi in Cile incontra il fratello di un'altra “patria”, Felipe Valenzuela, e nel 2009 fondano la Melisma Records. Creatività e sforzi visionari su larga scala hanno aiutato Melisma a diventare l'istituzione che è oggi, contando uscite di artisti come Ricardo Villalobos, Thomas Melchior, Fumiya Tanaka e tanti altri.

Per tutta la sua vita come produttore, Dani ha trascorso ore e ore a fondere la sua sofisticata techno con suoni funky lussureggianti, creando un numero formidabile di brani che sono stati pubblicati su etichette prestigiose come Cadenza, Drumma, Melisma, Propaganda e così via.

Il suo recente periodo fruttuoso in studio ha visto un denso numero di produzioni straordinarie al fianco di Luciano per “Bell's & Tonic” on Cadenza. La Tulipe su Cadenza, Jam su Melisma, FAD per “Count three” su Drumma Records e “Machine Bagl”, su Propaganda records. Come risultato della sua iniziativa e del suo continuo movimento, è cresciuto esponenzialmente durante tutta la sua carriera esibendosi in luoghi di tutto il mondo.

FELIPE VALENZUELA

Il profondo impatto del Cile sulla musica elettronica è indiscutibile. Da Ricardo Villalobos a Luciano, il paese ha superato il suo peso quando si tratta di discernere l'elettronica. Un altro artista che appartiene saldamente a una compagnia così stimata è Felipe Valenzuela. Ora con sede a Berlino, Valenzuela è più di un DJ/produttore: è un tecnico del suono qualificato e proprietario di un'etichetta di notevole reputazione.

Prolifico, tecnico è un artista che vanta un suono magico e unico. La capacità di leggere una folla (sostenuta da un'impeccabile raccolta di dischi difficili da individuare) lo hanno portato in alcuni dei più importanti locali notturni del mondo. Dall'Amnesia di Ibiza al Robert Johnson di Francoforte al Concrete di Parigi, ha lasciato il segno su alcuni dei "dancefloor" più famosi del mondo. Resident al Club der Visionaere e Hoppetosse nella sua città adottiva di Berlino.

Nel 2009, la coppia Valenzuela - Casarano lancia "Melisma" (così come l' etichetta sorella, Melisma Limited), con entrambe le etichette che si sono rapidamente guadagnate un'ottima reputazione tra DJ esperti e intenditori di musica elettronica allo stesso modo, una reputazione che ha ottenuto contributi dall'etichetta di Ricardo Villalobos, così come Thomas Melchior e Fumiya Tanaka con il loro rispettato alias Tofu Productions.

Dopo 8 anni, Felipe e Dani, insieme allo stretto collaboratore Momo Trosmann, stanno concentrando la loro attenzione su una nuova etichetta, la Melcure. Una combinazione ibrida di ciò che rende Melisma - così come Cure Music di Felipe e Trosmann - così eccezionale. L'etichetta ha preso il via con Melcure000, un affare a doppia faccia, che comprendeva originali straordinari sia di Felipe che di Dani.

HUDBY POLE

Gioacchino D'aniello in arte Hudby Pole nasce a bari il 26/09/1989.

Comincia ad appassionarsi alla musica underground sin da piccolo seguendo artisti della scena americana house degli anni 80/90 come BOO WILLIAMS, KERRI CHANDLER e TODD TERRY. Con l'house music continua a ricercare musica deep percussive, soul e techno/dub fino a trovare ispirazione in una label in particolare: PERLON. Una delle prime etichette discografiche al mondo a sfornare musica d'avanguardia e tracce di artisti del calibro di MELCHYOR, RICARDO VILLALOBOS e tantissimi altri. All'età di 16 anni comincia a collezionare vinili dall'amore per il suono analogico. Comincia a farsi conoscere suonando in molti locali del sud italia riuscendo a far parte del progetto unicamente underground come uno dei resident attuali del PUBLIC (Bari, South Italy) che ha creduto nelle sue capacità sin da piccolo dandogli l'opportunità di aprire guest del calibro di: IVAN SMAGGHE, MARC HOULE, PAN-POT, GAISER, SCUBA, FABRIZIO MAURIZI, MATHIAS KADEN, MARCEL DETTMANN, OCTAVE ONE, ROBERT HOOD e molti altri.

Col tempo comincia a farsi conoscere anche fuori dalla sua regione, iniziando a suonare in alcuni CLUB di tutta l italia come: CLUB CLASSIC / AFTER SPRITZ RICCIONE (Rimini), Altromondo Studios (Rimini), MITO Festival Ciclope (Salerno), PARCO GONDAR (Gallipoli), UNLOCKED (Palermo), COSA NOSTRA MALTA e tanti altri. Attualmente continua a concepire musica sempre più all'avanguardia definendo la sua ascesa nel mondo della produzione e del live/dj set.

Sarà possibile partecipare all’ evento gratuitamente ai soli possessori di green pass e per un numero limitato di partecipanti in quanto la struttura e l’organizzazione rispettano le attuali norme anti COVID-19.