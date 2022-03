Il teatro Odeion ospita questa sera il quartetto Offhand 4tet

Sul palco del teatro Odeion di Giovinazzo un concerto che unisce la Puglia con la Campania. Ad esibirsi questa sera alle 19,30, per un nuovo appuntamento di «Fantamusique 2022», sarà l’Offhand 4tetun quartetto formato dal sassofonista Gabriele Mastropasqua e da tre allievi del Conservatorio di Benevento i cui nomi rispondono al chitarrista Mattia Grimaldi, alla batterista Anna Martinelli e al bassista Antonio Castaldo. Nel loro repertorio i classici del jazz, e anche brani inediti legati alla loro carriera, alcuni dei quali nati durante il percorso accademico condiviso. Tutti giovani i musicisti ospiti della Fondazione De Feo Trapani, con una solida formazione jazzistica. Possono già vantare carriere di prestigio per le loro partecipazioni e collaborazioni di tutto rispetto, e con esibizioni sui palchi di tutta Italia. L’ingresso al concerto è a pagamento, con biglietto unico al prezzo di 12 euro. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Durante gli appuntamenti sarà garantito il rispetto delle normative Covid per gli spettacoli dal vivo. Per informazioni si possono chiamare i numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978 o visitare le pagine Facebook (facebook.com/gijgiovinazzo) e Instagram di Gij (www.instagram.com/gijgiovinazzo).