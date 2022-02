A Maggio le Frecce Tricolori su Giovinazzo e Molfetta

Varato il calendario 2022 delle esibizioni elle Frecce Tricolori. Le prime due date saranno in riva all’adriatico, con l’esordio il 7 maggio sullo specchio di cielo tra Giovinazzo e Molfetta. È il terzo tentativo della Pattuglia Acrobatica Italiana di esibirsi tra le due città, le prime due volte lo show è stato annullato per la pandemia da Covid 19 e sarà la seconda volta che le Frecce sorvoleranno Giovinazzo. La prima volta, nel 2017, fu un semplice passaggio effettuato in occasione della inaugurazione del piazzale dedicato all’Aeronautica Militare. Questa volta dovrebbe essere una esibizione con le evoluzioni degli aerei che disegneranno quelle figure per le quali la Pattuglia Acrobatica è diventata famosa in tutto il mondo. Lo show tra Giovinazzo e Molfetta anticiperà quello previsto su Bari in occasione della festa di San Nicola. Un appuntamento che si rinnova ogni due anni. Le Frecce troneranno poi in Puglia a Giugno con la prevista esibizione nei cieli di Vieste.