Omaggio a Charles Mingus sabato all’Odeion

La rassegna «Fantamusique 2022» si arricchisce con un omaggio a Charles Mingus, il celebre contrabbassista jazz considerato tra i più grandi interpreti e autori di questo genere musicale. Sul palco dell’Odeion, l’auditorium che ospita la rassegna musicale, il 26 febbraio saliranno Achille Salvucci con il suo sax, Roberto Spadoni alla chitarra, Gabriele Mastropasqua, direttore artistico di Fantamusique e sassofonista, Angelo Verbena al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria. La loro scaletta prevede sia brani inediti che capolavori dalle sonorità jazz e naturalmente l’omaggio a Mingus, artista che ha saputo rivoluzionare la musica jazz. L’omaggio è il terzo appuntamento della rassegna musicale e cade nel centenario della nascita del contrabbassista afroamericano. Per l’ingresso a teatro è previsto un ticket di 12 euro con prenotazione obbligatoria, ed è necessario esibire il green pass secondo la normativa prevista per gli spettacoli dal vivo. Per le informazioni sono attivi i numeri 340 10 62 022, oppure 328 28 50 978. È possibile visitare anche le pagine facebook facebook.com/gijgiovinazzo e instagramwww.instagram.com/gij_giovinazzo. Sipario alle 19,30.