Appuntamento con Astor Piazzolla

Saranno i ritmi dirompenti del tango i protagonisti del secondo appuntamento di «Fantamusique 2022» la rassegna musicale organizzata dall’associazione «Gij – Giovinazzo in jazz» con la direzione artistica di Gabriele Mastropasqua. «Oda para Astor» il titolo del concerto che andrà in scena il 3 febbraio alle 19,30 nell’auditorium dell’Odeion della Fondazione Defeo Trapani. Come riporta il titolo, lo spettacolo è un omaggio ad Astor Piazzolla, musicista argentino che ha rivoluzionato il tango, portandolo da semplice musica da ballo al rango di musica colta da ascoltare in teatro grazie alle contaminazioni jazz. A omaggiare Piazzolla saranno Vince Abbracciante alla fisarmonica e Aldo Di Caterino al flauto, che rileggeranno alcune delle più belle opere del maestro argentino, concedendosi alcune improvvisazioni. L’ingresso ha il costo di 12 euro con prenotazione obbligatoria ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Durante il concerto saranno rispettati i protocolli anticovid per gli spettacoli dal vivo.