«Fantamusique 2022» la rassegna della fondazione De Feo Trapani

Parte questa sera «Fantamusique 2022», una rassegna musicale che per 5 appuntamenti vedrà artisti di fama internazionale calcare il palcoscenico dell’Odeion, il teatro della Fondazione Defeo Trapani di Giovinazzo, grazie alla collaborazione con l’associazione «Gij – Giovinazzo in jazz». Artisti come Achille Succi, Rossano Emili, Luciana Negroponte, selezionati dal direttore artistico Gabriele Mastropasqua. Sarà «Le song dell’anima» ad aprire la rassegna con alla voce Luciana Negroponte e al piano Vito di Modugno. Un viaggio che parte dal gospel, per attraversare il blues e approdare al jazz, nella black music, insomma, il tutto legato da un filo conduttore che è quello dell’anima. Il 3 febbraio sarà la volta del tango con «Oda para Astor», concerto che vedrà Vince Abbracciante alla fisarmonica e Aldo Di Caterino al flauto, che proporranno il repertorio di Astor Piazzolla per celebrare il centenario della nascita del celebre musicista argentino. Il 26 febbraio è previsti il primo dei due appuntamenti con la Gij Guest. Ad essere protagonista sarà l’ensamble composta da Achille Succi al sassofono, Roberto Spadoni, chitarrista, compositore e direttore d’orchestra, Gabriele Mastropasqua, al sassofono, Angelo Verbena al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria. Il 13 marzo sul palco dell’Odeion tornerà Gabriele Mastropasqua, questa volta con tre allievi del Conservatorio di Benevento: Mattia Grimaldi alla chitarra, Anna Martinelli al basso e Antonio Castaldo alla batteria, per un Asse Puglia – Campania che dà anche il titolo alla loro esibizione. La chiusura della rassegna è affidata di nuovo alla Gij Guest. Ad esibirsi sarà un trio di sassofonisti: Rossano Emili, Nicola Cozzella e Gabriele Mastropasqua, accompgnati dall’organo hammond di Vito di Modugno e dalla batteria di Mimmo Campanale. Per tutti gli appuntamenti, che avranno inizio alle 19,30, è previsto il pagamento di un ticket da 12 euro. È necessaria la prenotazione ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Sarà garantito il rispetto delle norme anticovid per gli spettacoli dal vivo, quindi green pass e mascherina da indossare durante le esibizioni dei musicisti.