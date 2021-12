L’omaggio della Fondazione Defeo Trapani a Don Tonino

L’Odeion omaggia Don Tonino Bello con due spettacoli. Il primo andrà in scena domani alle 19,30 con la proiezione del film di Edoardo Winsperare. «L’anima attesa il titolo» ed è incentrato sul messaggio del «Venerabile». In conclusione di serata l’attore Corrado La Grasta darà voce ad alcuni scritti di Don Tonino, accompagnato dalle note del maestro Nico Arcieri al pianoforte. Seguiranno inoltre le testimonianze dell’attore Franco Ferrante e di esponenti di Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la pace, e di «Mosaico di pace», la rivista promossa dalla sezione italiana di Pax Christi.

Il secondo appuntamento, il 19 dicembre, andrà in scena lo spettacolo «Piedi sporchi» dedicato alla figura del Vescovo originario di Alessano. Sarà ancora La Grasta il protagonista dell’evento. I due appuntamenti sono a cura della Fondazione Defeo Trapani e sono inseriti nella programmazione «Mi nutro di cutura».



Ingresso con abbonamento o biglietto di 10 euro. L’accesso all’Odeion è consentito con l’esibizione della certificazione verde rafforzata (super green pass).