L’Odeion celebra la prima Giornata per lo Spettacolo

Un sestetto di giovani talenti del territorio celebrerà la prima Giornata Nazionale per lo Spettacolo al teatro Odeion di Giovinazzo. Questa sera i giovinazzesi Pasqualino Beltempo alla voce, e Gabriele Mastopasqua al sax, insieme al coratino Massimo Picca alla chitarra, il barese Donato Cellaro al piano, il modugnese Dario Bellino al basso e il tranese Marcello Spallucci alla batteria, daranno vita a una serata tutta da scoprire e come dice Mastropasqua, «con numerosi ospiti a sorpresa». Il programma prevede in scaletta musiche tratte dai musical più noti, versi di Shakespeare a ritmo di musica.

«Sarà un momento indimenticabile – afferma ancora Mastropasqua – di condivisione insieme all’Odeion, che tutti noi, artisti e pubblico, meritiamo dopo questo brutto periodo». L’iniziativa è della Fondazione Defeo Trapani che ha subito aderito alla Giornata per lo Spettacolo, facendosi trovare pronta per questo appuntamento nel pieno rispetto della normativa anticovid.

«L’ingresso sarà libero – sottolinea la presidente Teresa Picerno – è proprio un modo per incoraggiare la partecipazione del pubblico, e in particolare dei giovani e dei nostri sostenitori, affinché si riprendano gli spazi che ci sono tanto mancati in questi lunghi mesi di chiusura». L’accesso al teatro è previsto alle 19,30, sipario alle 20.