Dalla Cuban Club di Giovinazzo ad Amici di Maria De Filippi

L'atleta Mattia Zenzola, atleta di Valenzano ma tesserato con il Cuban Club di Giovinazzo, è ufficialmente un allievo della Scuola di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La maglia, simbolo del posto ottenuto all'interno della scuola, è stata vinta nella puntata andata in onda ieri alle 14. Zenzola era in competizione per l'unico banco destinato alle danze Latino Americane con un altro atleta di pari livello, proveniente dalla Sicilia.

Uno dei giurati, Raimondo Todaro, nella precedente puntata aveva deciso di prendersi una settimana di riflessione per decidere chi dei due dovesse rimanere nella scuola, ed aveva ammesso di conoscere già l'altro atleta essendo stato suo allievo in passato. Per questo motivo, la produzione ha stabilito che a decidere chi dovesse rimanere nella scuola sarebbe stata una giuria esterna, composta da Sandro Cavallini, Nancy Berti e Massimiliano Sodini, 3 icone del mondo della danza sportiva a livello Mondiale

Dopo aver danzato la medesima coreografia basata sulla Danza denominata "jive" all'interno delle danze latine, la commissione ha chiesto un ulteriore prova basata su una coreografia da improvvisare su di un medley, completamente diverso tra entrambi gli atleti. Al termine i giudici hanno consegnato i nomi del loro favorito a Maria, e il Professore Todaro ha letto il nome del vincitore: Mattia Zenzola.

La soddisfazione e la gioia di tutta la scuola di ballo giovinazzese, è emersa sui social sul profilo della scuola e della sua insegnante, Antonella Illuzzi, che ha condotto Mattia fin dai primi passi, quando aveva appena 8 anni, fino a diversi titoli nazionali e internazionali con la FIDS e la WDSF, la selezione all'interno della Squadra Nazionale Italiana, e infine questo enorme traguardo.