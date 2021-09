A Giovinazzo proclamate le tre miss Top Fashion durante la manifestazione dedicata alla moda

Tre fasce per tre miss. È stato questo il verdetto della giuria del «Top Fashion Model» che si è svolto a Giovinazzo domenica scorsa in piazza Vittorio Emanuele. Le tre fasce, con in palio la crociera della moda, la Top Fashion Cruise, sono state attribuite a Ludovica Lenoci, Miriana D’Agostino e Maria Masciale che si sono rispettivamente aggiudicate le fasce di Top Fashion Model 2021, Top Fashion Model Eleganza e Top Fashion Model Bellezza.

A presentare la sesta edizione della sfilata di moda è Lucy Bello e Christian Binetti. Non è mancato l’omaggio allo sport italiano che questa estate, tra Europei di calcio, Olimpiadi e paraolimpiadi sta dando tante soddisfazioni agli appassionati. Non solo modelle e abiti di lusso, come quelli di «Miss and Lady atelier» e «Ghirlande atelier», ma anche musica con Elena Cappiello. Ospite d’eccezione della serata Giuseppe Fata, considerato il re delle teste scultura che per l’occasione ha presentato una creazione dedicata alla donna nel cinema. Non sono mancati, nel corso della serata i messaggi contro la violenza sulle donne, tema di grande attualità. Le acconciature sono state affidate all’Hair Show Live, il make up allo staff della scuola Arke di Alessandra Centrone.