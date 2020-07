Gianni Leali coordinatore tecnico del Molfetta Calcio

Si scrive calcio ma si legge Gianni Leali. Almeno in Puglia. Le sua esperienza e soprattutto il suo curriculum parla chiaro: Allenatore, selezionatore, dirigente, preparatore atletico. Con il settore giovanile della Fiorentina, per un decennio con il Bari calcio, con il Foggia in serie B, con il Coni nelle vesti di responsabile tecnico nazionale, con la Fgci. E infine docente. Dove? Ai corsi per allenatori professionisti e per preparatori atletici a Coverciano. Una lunga carriera, quella del giovinazzese Leali, che lo ha portato per la stagione calcistica 2020/2021, alla corte del Molfetta Calcio, società sportiva neo promossa in serie D, dove vestirà i panni di coordinatore tecnico. Sarà lui l’anello di congiunzione tra la prima squadra e il settore giovanile. E siamo sicuri che con la sua vista acuta, in campo calcistico e con le sue conoscenze tecniche, saprà ben valorizzare l’intera compagine calcistica e perché no, scoprire qualche nuovo talento.