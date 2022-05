Il giovinazzese Lisi fa sognare San Benedetto del Tronto

Se la Sambenedettese sogna la promozione in serie C, lo deve a un giovinazzese, il centrocampista Vincenzo Lisi, centrocampista classe 2001. È stato suo il gol che ha permesso ai marchigiani di superare il Tolentino nella semifinale play off promozione e approdare alla partita che deciderà la stagione contro il Trastevere. Non è proprio un goleador Lisi, nel corso della stagione ha segnato appena 5 gol, tre dei quali però decisivi per la sua squadra. Cresciuto nella Wonderful Bari è approdato a San Benedetto del Tronto in questa stagione agonistica passando da Verona, Mantova e Ascoli. Adesso Lisi non si vuole fermare, vuole raggiungere l’obiettivo della promozione in serie C.