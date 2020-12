Non solo sport per l’Aspa Giovinazzo, anche solidarietà

Sport e solidarietà. Un binomio non certo nuovo ma che acquista particolare valore in questo periodo di pandemia. Ed è proprio con un gesto di solidarietà che le due società di pattinaggio artistico, l’Aspa Don Tonuno Bello di Giovinazzo e La Perla di Bitonto, hanno organizzato un allenamento congiunto improntandolo su coreografie a tema natalizio. Naturalmente nel pieno rispetto delle norme anticovid. Ad organizzare le esibizioni, si sono svolte il 21 dicembre, la presidente Alessandra Fallacara e l’allenatrice Sara Palmiotto, che hanno calibrato le coreografie per i distinti gruppi di bambini e ragazzi che in questi mesi hanno continuato a svolgere l’attività sportiva. La solidarietà si è mostrata con una raccolta di generi alimentari donati dai genitori dei giovani atleti e veicolati a quelle famiglie in stato di disagio a causa della pandemia attraverso il Ser Molfetta e in particolare da Giovanni Sasso, Giovanna Goffredo e Alessandro di Paola. Il Natale è anche tempo di ringraziamenti per l’Aspa. A cominciare da quelli rivolti all’amministrazione comunale che ha permesso l’uso delle strutture e quindi di permettere agli atleti di poter svolgere li loro allenamenti in sicurezza durante tutto il 2020. E il ringraziamento va anche ai collaboratori partendo da Lacalamita Donato per il costante impegno nella pulizia e igienizzazione accurata degli spazi del nostro Pala Pansini, e ancora alla maestra di pattinaggio i Spaccavento Turtur Rosa, all’insegnante di danza Francesca Morrone, alla preparatrice atletica Maria Bavaro, alle allenatrici federali Fracchiolla Lara, Fanelli Angela, Fanelli Elisa. E non per ultimo i ringraziamenti sono riservato anche per il vicepresidente della società Antonio Dangelico. L’Aspa è pronta per la nuova stagione agonistica con le prime gare che si svolgeranno già a gennaio del prossimo anno. Saranno gare regionali che potranno dare accesso ai campionati italiani.