Dagostino torna a vestire i colori biancoverdi

L’Afp Giovinazzo aggiunge esperienza alla sua giovane rosa. La dirigenza si fa un regalo di Natale tesserando Antonio Dagostino. Il «mastino» come è soprannominato, vestirà la maglia biancoverde fino alla fine del campionato di serie A2 in corso. Quello di Dagostino è un ritorno a casa, è un atleta da affiancare ai giovani per dare sicurezza sia alla difesa che in attacco, reparto quest’ultimo che lo ha visto protagonista con le numerose reti messe a segno in passati campionati. Nel corso della pausa natalizia, la dirigenza dell’Afp è al lavoro per poter regalare ancora qualche colpo a sorpresa. «Per completare una rosa già competitiva – si legge sulla pagina facebook ufficiale - ma che, con qualche innesto, potrebbe regalare emozioni».