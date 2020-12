La prima vittoria esterna per il Giovinazzo C5 arriva da Cassano

I primi tre punti guadagnati sul campo nel campionato di serie A2, il Giovinazzo C5 li conquista in trasferta. A Cassano in casa dell’Atletico i biancoverdi fanno propria la partita, 2 a 3 il risultato finale, con una gara sofferta che ha visto seriamente impegnato anche il proprio portiere Di Capua. Sembrava andare tutto per il verso giusto, almeno fino a metà del primo tempo, per i Giovinazzo, che riusciva a mettere a segno due gol, il primo in avvio di partita con Gualtieri Conçalves, il secondo, dopo una manciata di secondi con Mongelli, dopo appena tre minuti di gioco. Ma è arrivata poi la reazione della squadra di casa guidata dall’ex allenatore del Giovinazzo Chiereghin, che a cavallo dei due tempi, ha dato il meglio di se, facendo salire in cattedra Di Capua. Il portiere biancoverde però è dovuto capitolare su Lorusso che ha accorciato le distanze per l’Atletico. La ripresa comincia con lo stesso copione della seconda metà della prima frazione di gioco. Il Cassano alla ricerca del pareggio, il Giovinazzo a difendere il vantaggio. Il gol per i padroni di casa è però nell’aria. Arriva con Caio dopo 8 minuti di gioco. Nell’alternarsi della azioni è il Giovinazzo a riprendere in mano il pallino riuscendo a riportarsi in avanti ancora con Gualtieri Conçalves che firma il gol del successo biancoverde. Il Finale è poi tutto da vivere con azioni ripetute da una parte all’altra del campo, che fanno più volte gridare al gol, ma è la bravura dei due portiere a evitare ulteriori capitolazioni. Il risultato finale cancella le troppe recriminazioni per la partita disputata in casa col Gubbio e finita in parità, consentendo al Giovinazzo C5 una buona posizione in classifica.