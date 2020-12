Rinviata la partita tra il Giovinazzo e il Camaiore

Afp Giovinazzo – Rotellistica Camaiore, in programma ieri al PalaPansini, non si è giocata. La causa è in alcuni casi di positività al Covid 19 tra gli atleti biancoverdi, tutti però ancora da accertare. Per questo, per non correre alcun rischio, la società giovinazzese ha deciso di ricorrere al bonus concesso dalla Firs, la Federazione degli sport rotellistici, una concessione emessa proprio per bloccare sul nascere qualsiasi focolaio della pandemia. La gara quindi è stata rinviata ad una data che sarà da concordare, mentre i sospetti casi di contagio sono stati segnalati alla Asl che provvederà già nei prossimi giorni alla somministrazione dei tamponi molecolari.