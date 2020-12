Il Giovinazzo C5 affronta questo pomeriggio l’Atletico Cassano in trasferta

Sarà un incontro ostico quello che il Giovinazzo C5 dovrà affrontare questo pomeriggio alle 16 in casa dell’Atletico Cassano. La partita presenta tanti ex, a cominciare dall’allenatore della squadra murgiana, Chiereghin, che bene ha fatto con i colori biancoverdi e che quindi conosce bene gli avversari di turno. Michele Mongelli, autore di una tripletta lo scorso sabato contro il Gubbio, però ci crede. «Sarà una sfida tosta – ha detto – contro una squadra di grande esperienza». Il Cassano ha solo 3 punti in classifica, ma è difficile da affrontare. «Noi l’abbiamo preparata bene – ha detto ancora Mongelli - e non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare il nostro valore». I biancoverdi sono decimi in classifica con una sola vittoria ma ottenuta a tavolino. «in questo momento – ha commentato Mongelli – non dobbiamo preoccuparci della classifica. Il gruppo, cin l’andare avanti del campionato è sempre più amalgamato e la forza del collettivo ci fa ben sperare». Sullo stato di forma e sulla coesione dei giocatori ha inciso la crisi epidemiologica ancora in corso. Gli stop che il cammino del Giovinazzo C5 ha dovuto subire per cause legate ai contagi nelle diverse squadre, hanno giocato a sfavore della squadra bianco verde che è attrezzata per un tranquilla permanenza nella serie A2. E qualche punto lasciato per strada è frutto proprio della mancata «forma partita» che fa acquisire maggiore esperienza nel gestire la gara. «Sono convinto che la classifica migliorerà molto presto e saremo pronti a fare un percorso diverso – ha concluso Mongelli - L'importante che rimanga questo spirito e questo tipo di atteggiamento, quello di giocare le partite tutte allo stesso modo, come se ognuna fosse una finale. Su questo costruiremo e vinceremo la nostra battaglia».