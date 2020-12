Pino Marzella lascia l’Afp

È divorzio tra mister Pino Marzella e l’Afp Giovinazzo. La notizia l’ha data a malincuore la società attraverso la sua pagina facebook ufficiale. «Troppo grande il cambiamento – è scritto – i ragazzi biancoverdi non reggono il salto di qualità. Il tecnico ha alzato di molto il livello negli allenamenti e i ragazzi, forse troppo acerbi, non riescono a sopportare il radicale cambiamento». L’Afp è a 0 punti nel campionato di hockey di A2. Una squadra giovane quella dei biancoverdi che, guidati da Marzella, avrebbero dovuto fare esperienza e competere ad armi pari con gli avversari di turno. Questi almeno erano gli intenti di inizio stagione, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. «Dispiace non aver potuto dare a Pino ciò che voleva per arrivare a portare in alto ancora questi colori – il commento della società sportiva - Il rammarico più grande è di non aver potuto accontentare il tecnico ad inizio stagione con qualche innesto d'esperienza da lui richiesto. Lo ringraziamo per averci comunque dato tutta la sua professionalità. A Pino Marzella vanno i nostri auguri per un futuro roseo e un caloroso ringraziamento per quanto ha dato in questi mesi».

Non è ancora dato sapere chi sarà ad assumere la direzione tecnica della squadra per il prosieguo del campionato.