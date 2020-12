Tre atlete in finale nel campionato nazionale individuale Gold ginnastica ritmica

Tre atlete in finale su quattro partecipanti alle finali nazionali individuali Gold che si sono svolte la Pala Berta di Motegrotto in provincia di Padova. Un risultato che soddisfa la Ginnastica Iris, società sportiva per la quale sono tesserate le atlete pugliesi. Per la categoria Junior 1 la finale è stata centrata da entrambe le atlete in gara, Michele Sallustio, classificatasi nona, e Giorgia Cuomo, al decimo posto della classifica generale. Nella categoria Junior 3 la giovinazzese Irene Carbonara conquista un ottimo sesto posto, mentre Maria Dellaquila manca la finale chiudendo in tredicesima posizione. Questi risultai, come affermano i tecnici accompagnatori, Alessandra Sangilli e Maddalena Carrieri, che non nascondono la loro soddisfazione, sono il miglior viatico per migliorare le prestazioni in pedana.