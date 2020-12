Il Giovinazzo C5 pareggia, ma il risultato è stretto per i biancoverdi

Un pari che sa di amaro per il Giovinazzo C5. I biancoverdi, nella partita casalinga, impattano contro il Gubbio. La squadra umbra raggiunge il pareggio proprio allo scadere, 6 - 6 il risultato finale. Eppure la partita si era messa sul giusto binario per il Giovinazzo, andato subito in vantaggio con due gol messi a segno da Mongelli, autore di una tripletta, e da Ferreira Praciano. Il Gubbio reagisce e in appena 34 secondi raggiunge il primo pareggio con le reti di Wagner e Difonzo che chiudono la prima frazione della gara. Nella ripresa è il Gubbio a voler fare la partita che ancora con Difonzo mette a segno il terzo gol per gli umbri. Lo svantaggio sembra scuotere il Giovinazzo che con veemenza si porta in avanti segnando con Rafinha, Mongelli, Ferreira Praciano. Sembra fatta ma il Gubbio ci riprova con Wagner che accorcia le distanze, subito ristabilite ancora da Mongelli. Il finale di partita è però tutto del Gubbio che in soli 44 secondi, sul filo della sirena, va a segno con Biondi e con Difonzo. I rimpianti per il Giovinazzo sono tanti, a cominciare dal quel filo di esperienza che avrebbe permesso loro di gestire al meglio gli ultimi attimi della partita e di portare in cascina 3 punti preziosi. Ma anche da partite come queste si può trarre il giusto insegnamento.