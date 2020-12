Ancora un sconfitta per l’Afp Giovinazzo. I biancoverdi rimangono a 0 punti

Nulla da fare per l’Afp Giovinazzo. I biancoverdi si sono dovuti arrendere al Cgc Viareggio, squadra capolista della serie A2 di hockey su pista. Sconfitta pesante in cassa dei viareggini, 13 a 1 il risultato finale, che condanna i giovinazzesi all’ultimo posto in classifica con ancora 0 punti. Partita senza storia, con il Viareggio che è andato a segno a raffica già nel primo tempo che si è concluso con un perentorio 7 a 0. Stessa musica nella ripresa con i giovinazzesi che non sono riusciti mai a fermare le folate offensive dei toscani. Solo sul finire dell’incontro l’Afp è riuscita ad andare a segno con Colamaria, ma a chiudere le danze è stato il Viareggio segnando ancora due reti prima della sirena finale.