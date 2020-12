Niente presidenza del Comitato regionale FCI per Depalma

Non ce l’ha fatta. Tommaso Depalma non è stato eletto presidente del Comitato regionale Puglia della Federazione ciclistica italiana. Un incarico a cui ambiva, e molto, stando ai post pubblicati qualche ora prima delle votazioni sulla sua pagina social. Il «sogno» si è però interrotto contro quel 49 a 44 a favore del suo competitore, Giuseppe Calabrese, di Modugno, che tra l’altro risulta essere rieletto alla guida del Comitato pugliese. La elezione è servita a eleggere gli organi regionali e i delegati in rappresentanza di atleti e tecnici all’assemblea elettiva nazionale per il quadriennio Olimpico 2021/2024.