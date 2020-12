Si torna a giocare sabato, dopo le soste forzate

L’allenatore Miki Grassi per la prossima partita del campionato di A2 del Calcio a 5, è sereno ma tiene desti i suoi ragazzi. L’assenza di agonismo visti i rinvii a ripetizione delle gare ufficiali a causa del Covid 19, l’ultima gara disputata dai biancoverdi risale al 7 novembre scorso, a Manfredonia, e con in cascina solo 4 punti, lavora per raccogliere i frutti sperati. «L'impatto è stato quello che ci aspettavamo – afferma Grassi analizzando questo scorcio di stagione - di sicuro non siamo stati aiutati da un calendario facile in una A2 tutt’altro che semplice. Ma la squadra, a detta di tutti, non credo abbia sfigurato con nessuno. Anzi, direi che i quattro punti sono pochini, se si valuta la vittoria a tavolino contro la Virtus Rutigliano». La pandemia sta incidendo sulla gestione dello spogliatoio e sulla organizzazione delle gare, e questo, spiega Grassi, «rallenta il processo di crescita: in testa alla classifica, infatti, ci sono le squadre che hanno avuto più continuità nelle gare e non solo per il valore delle stesse». L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 15. Al PalaPansini arriva il Vis Gubbio che è nelle due ultime gare disputate, attualmente al quarto posto in classifica. «Noi cercheremo di fare la nostra gara indipendentemente dall'avversario – ha dichiarato Grassi - Noi lavoriamo costantemente in settimana, cercando di crescere passo dopo passo e di aggiungere qualcosa laddove pecchiamo. La Vis Gubbio è una bella squadra, che segna molto, ma, come detto prima, anche loro non hanno giocato con continuità». Quella continuità che manca ai biancoverdi utile ad affinare quel gioco che serve alla finalizzazione con il gol delle azioni sviluppate. «Manca la zampata vincente nei momenti cruciali – ha concluso Grassi - questo è vero, ma stiamo lavorando anche su quell'aspetto».