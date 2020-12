Riprende con una sconfitta per l’Afp il campionato si serie A2 di hockey

Tre su tre. Tante sono le sconfitte nel campionato di hockey su pista di serie A2 per l’Afp Giovinazzo che in casa cede al Blue Factor Castiglione per 5 a 6. Partita nervosa tra due compagini che hanno puntato molto sui giovani. Prova ne è la quantità di cartellini blu, comminati anche a carico di mister Pino Marzella. Dopo un mese di stop ai campionati decisi dalla Federazione per far fronte al Covid 19, la ripartenza non è stata delle migliori per i biancoverdi che sono andati subito sotto di due gol messi a segno da Biancucci e Brunelli. Inutili i tentativi di rimonta del Giovinazzo che invece capitola ancora sul finire del primo tempo grazie a un rigore messo a segno da Cabiddu. Nella ripresa l’Afp entra in campo con un piglio diverso. Accorcia subito le distanze con Turturro, ma al quarto d’ora di gioco si lascia ancora sorprendere da una palla schiacciata da dietro la rete ancora da Brunelli . È Cannato a riportare sotto i biancoverdi, ma il Castiglione fa presto a ristabilire le distanze. Anzi riesce ad allungare ancora con un calcio di rigore trasformata questa volta da Maldini. A questo punto la reazione dell’Afp si fa veemente. Nel giro di 2 minuti riesce a mettere a segno tre reti con due D’Avanzo e ancora con Cannato. Ma a pochi secondi dalla sirena è sempre Brunelli a mettere a segno il gol della vittoria per il Castiglione. L’Afp Giovinazzo rimane a 0 punti in classifica.