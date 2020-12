Ancora un rinvio per il Giovinazzo C5

È ormai il Covid 19 a dettare i tempi del campionato di serie A2 di Calcio a 5. Tra rinvii e pregressi e altri in arrivo, anche la partita tra il Castelfidardo e il Giovinazzo C5 che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio, è stata rinviata a data da destinarsi. Causa, come naturalmente la presenza di contagiati, questa volta, all’interno della squadra ospitante. Per tanto i biancoverdi danno appuntamento a sabato 12 dicembre al PalaPansini dove arriverà il Vis Gubbio per l’ultima partita di questo 2020. Nella speranza che si potrà scendere regolarmente in campo visto che la Divisione Calcio a 5 ha messo a punto un nuovo protocollo sanitario per consentire a tecnici e giocatori delle quadre affiliate di poter disputare il loro incontri in piena sicurezza.