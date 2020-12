Riprende il campionato di serie A2 di hockey su pista

I campionati di serie A1 e serie A2 do hockey su pista riprendono. Questa sera alle 19,30 l’Afp Giovinazzo scenderà in pista contro il Factor Castiglione per quella che sarebbe la settima giornata del campionato. Sarà una partita a porte chiuse me che sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della società biancoverde. I campionati riprendono dopo che gli atleti, i dirigenti e lo staffa hanno eseguito i test rapidi per la ricerca del Covid 19. Gli esiti negativi consentiranno alla compagine giovinazzese di scendere in campo in tutta sicurezza. «Grazie al presidente Aracu e a tutta la Fisr – si legge sulla pagina ufficiale dell’Afp - i quali hanno garantito Test antigenici rapidi a tutte le società di A1 e A2 per tutta la durata dei campionati, potremo far viaggiare i nostri ragazzi con un po’ più di tranquillità».