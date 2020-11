Quattro atlete dell’Iris a Pescara per l’individuale Gold

Ben quattro atlete dell’Iris scenderanno oggi in pedana per l’individuale Gold Junior - Senior a Pescara in occasione del Campionato Zona 5. La compagine pugliese schiererà tra le Junior 1 Giorgia Cuomo di Modugno e Michela Sallustio di Molfetta. Per la categoria Junior 3 in pedana saranno la giovinazzese Irene Carbonara e Maria Dellaquila di Barletta. Ad accompagnarle i tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri.