Un sesto e un decimo posto per le atlete dell'Iris a Lamezia Terme

Buone le prestazioni delle ginnaste dell’Iris che a Lamezia Terme raggiungono il piazzamento tra le prime dieci con Amalia Nocco, e il sesto posto con Sara Brunetta nel campionato individuale Gold Allieve. La Nocco, dopo gli esercizi al corpo libero e alla fune, si ferma al decimo posto nella classifica generale tra le «Allieve 1». Niente finale per lei, riservata alle prime 8 classificate della competizione. Va meglio per Brunetta, che tra le «Allieve 3» riesce a superare la prima fase, per chiudere poi al sesto posto della classifica generale. Le prove, che le atlete guidate da Maddalena Carrieri hanno disputato sabato scorso, sono state un banco di prova per la loro crescita. Soddisfazione per la società che vede le proprie atlete in grado di competere in tutte le prove dei campionati a cui sono iscritte con risultati che lasciano ben sperare per il futuro.