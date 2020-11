Vittoria a tavolino per il Giovinazzo C5

Avrebbe voluto vincerla sul campo la partita ma il Rutigliano, squadra attesa sabato scorso al PalaPansini, non raggiunse mai il palazzetto giovinazzese. Per questa defezione, il giudice sportivo ha comminato la vittoria a tavolino al Giovinazzo C5 per 6 a 0, più un punto di penalizzazione al Rutigliano. Il giudice sportivo Giuffrida, ha motivato la sua decisione «per la mancata presentazione sul terreno di gioco della squadra ospite (i biancoverdi erano scesi regolarmente in campo) e per non aver fatto pervenire nessuna giustificazione, per cui il Rutigliano si deve considerare rinunciatario a tutti gli effetti». Il Giovinazzo C5, per effetto della giustizia sportiva sale a 4 punti in classifica. Il Rutigliano come pene accessorie, dovrà corrispondere 1000 euro al Giovinazzo quale ristoro per le spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro, oltre a 5mila euro di ammenda.