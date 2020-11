Salta la partita con il Rutigliano

La partita tra il Giovinazzo C5 e il Rutigliano, prevista per questo pomeriggio alle 16 presso il PalaPansini, non si è disputata. La squadra ospite, non è partita dalla sua sede per raggiungere il palazzetto dello sport giovinazzese. Gli arbitri, come da regolamento, hanno aspettato 30 minuti, il tempo entro cui si conclude il primo periodo della gara, per fischiare la conclusione dell’incontro. Non si conoscono ancora i motivi della defezione del Rutigliano. Presumibilmente al Giovinazzo C5 saranno attribuiti i 3 punti in palio.