Una finale e una semifinale conquistate dalle atlete dell’Iris

Trasferta agrodolce per le ginnaste della Iris. In terra piemontese Serena Abbadessa si ferma a un passo dal podio, Simona Brunetta non supera la semifinale. Ma il risultato complessivo è considerato soddisfacente dal tecnico Alessandra Sangilli e dal presidente della società sportiva Di Liddo. Quelle che si sono disputate a Cantalupa erano le finali nazionali della specialità Gold. Le atlete pugliesi hanno concorso per la categoria Junior 2-3. La biscegliese Abbadessa, nella prova con le clavette ha centrato la finale ma ha chiuso al 6 posto assoluto. La stessa atleta nella prova con il cerchio non è andata oltre il 12 posto. La bitontina Brunetta ha concluso la sua prova con la fune ha ottenuto il tredicesimo posto della classifica per specialità. «Un risultato comunque soddisfacente tenendo conto della fase di approccio alla gara diversa dal solito con la pandemia che ha stravolto il quotidiano della ginnaste ed il lavoro con i tecnici – è il commento dei tecnici Iris - Esperienze importanti per due ginnaste destinate a migliorare sempre più nel futuro prossimo».