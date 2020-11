Il campionato di hockey su pista di A2 si ferma causa covid

Il Covid 19 colpisce anche la A2 di hockey su pista. Il campionato si ferma fino al 3 dicembre, allineandosi alle disposizioni del Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sospensione è stata decisa di comune accordo tra il presidente della Federazione degli sport rotellistici, Sabatino Aracu, e le società sportive. Nonostante il Coni avesse identificato l’hockey come sport di interesse nazionale e quindi dando la possibilità di disputare gli incontri in calendario. Ma le troppe positività al coronavirus registrate tra gli atleti di diverse società e le relative quarantene, hanno fatto propendere per lo stop dei tornei di A2 e della serie B. mentre per le competizioni giovanili, è data facoltà alle singole zone di proseguire i tornei. Si tornerà in pista il 5 dicembre, che secondo il calendario della A2 corrisponde alla settima giornata del campionato. Nel partite nel frattempo sospese, saranno tutte recuperate entro la fine del girone d’andata.