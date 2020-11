Il Giovinazzo C5 torna sconfitto da Manfredonia

Non ce la fa il Giovinazzo C5 a fermare la corsa del Risparmio Casa Manfredonia, che si conferma capolista del girone. I biancoverdi tornano sconfitti dalla trasferta per 3 a 1, nonostante la buona prestazione. Un primo tempo combattuto da ambo le parti con occasioni che hanno esaltato la bravura dei portieri. Fino al 13esimo con il Manfredonia che passa in vantaggio con una azione da manuale. È Sampaio a sbloccare il risultato con un mancino beffardo. La risposta del Giovinazzo non si fa attendere. Passano solo 20 secondi e Restaino deposita la palla in rete sfruttando una palla inattiva. Al rientro in campo è il Manfredonia che cerca di fare la partita ma i biancoverdi rispondono bene. Il raddoppio del Manfredonia è figlio di un errore a centrocampo dei giovinazzesi. È sempre Samapio a depositare in rete la palla dopo averla ricevuta da Boutabouzi. Con il raddoppio i padroni di casa sembrano avere in pugno la partita. E infatti mettono a segno il terzo gol con Riondino che tira da fuori area. Solo nel finale i biancoverdi provano una reazione con Gualtieri Conçalves e con Alves. Ma nulla da fare. Il Giovinazzo C5 rimane con un solo punto in classifica.