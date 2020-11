Il Giovinazzo C5 atteso alla prova del Manfredonia

«Iniziare un campionato di serie A2 tra mille difficoltà e dopo sei mesi d’inattività non è affatto semplice. Bisogna lavorare giorno dopo giorno cercando di recuperare la forma fisica e, soprattutto, quella mentale. Comunque, il nostro approccio a questo campionato è stato positivo». Sono le parole del portiere del Giovinazzo C5, Ernesto DI Capua, che traccia un primo bilancio sull’avvio del campionato dei biancoverdi nella serie A2. Un punto conquistato nelle prime due partite non scoraggia affatto l’estremo difensore. «Con il pareggio di Ortona – spiega – ma anche con la sconfitta in casa contro il Cus Molise, abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. Ci rimane un po’ di rammarico per come è andata finire contr i molisani, ma siamo consapevoli che la squadra sta crescendo e sta intraprendendo la strada giusta». Adesso, dopo il rinvio della gara interna contro il Pistoia, il Giovinazzo C5 si appresta a scendere in campo a Manfredonia, squadra che è il testa al girone C. Sarà una partita delicata, ne è consapevole Di Capua. «Il Manfredonia è una grande squadra, organizzata e con un roster di tutto rispetto – dice - La gara non sarà affatto facile, la loro squadra è composta da giocatori importanti e ben messa in campo. Tuttavia mi aspetto un match vivace da ambo le parti: una sfida bella da giocare e da vedere con i ritmi che saranno alti visto che le squadre vorranno giocarsela a viso aperto. Andiamo lì con la voglia di fare bene e provare a dare continuità al lavoro che, in settimana, stiamo facendo».