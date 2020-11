In Piemonte per le medaglie

La Ginnastica Iris, con le sue atlete Serena Abbadessa e Simona Brunetta va in Piemonte a caccia di medaglie. Sulla pista della Ritmica Piemonte, per il campionato nazionale Gold, le atlete pugliesi guidate da Alessandra Sangilli, non nascondono le loro ambizioni. Saranno in campo oggi nella specialità cerchio e clavette con Abbadessa e nella specialità cerchio con Brunetta, entrambe per la categoria Junior 2-3. L’Iris, ben conscia delle possibilità delle sue atlete, ha preparato la trasferta piemontese nei minimi dettagli, pianificando gli allenamenti, nonostante i problemi legati alla pandemia, per portare a segno i propri obiettivi.