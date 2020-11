L’Afp è tornata sconfitta da Prato

L’hockey Prato 1954, dopo la sconfitta a Matera, cercava la vittoria per l’esordio casalingo contro l’Afp Giovinazzo, e l’ha ottenuta, lasciando i pugliesi all’ultimo posto della classifica del campionato di serie A2. Una sconfitta senza appello per i ragazzi di Pino Marzella che hanno incassato 8 reti, segnandone 4. Le due formazioni si sono affrontate dopo 5 anni. Gara in salita per il Giovinazzo costretto al fallo in più di una occasione per fermare gli attacchi del Prato. Toscani che sono riusciti ad andare in vantaggio a metà del primo tempo con due gol segnati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro con Poli e Baldesi. A 6 minuti circa dal termine della prima frazione di gioco ci ha pensato Cannato ad accorciare le distanze. Di qui e fino alla fine del tempo è stata una girandola di reti segnate da Lorenzini per il Prato e ancora da Cannato per il Giovinazzo, chiudendo il promo tempo con il punteggio di 3 a 2 per i toscani. Fin qui la gara è apparsa equilibrata, ma nella seconda frazione il Prato ha avuto il sopravvento segnando 3 reti di fila con ancora Baldesi per due voltee Barzocchi. I giovinazzesi hanno provato a rifarsi sotto con due reti messe a segno da Mezzina e Dilillo. Ma è arrivato l’allungo definitivo del Prato con altre due reti di Baldesi, una cinquina per lui. Una particolarità. Sulle panchine delle due squadre sedevano due campioni del Mondo. Marzella per il Giovinazzo ed Enrico Bernardini per il Prato. La classifica vede il CGC Viareggio in testa a punteggio pieno, l’Afp divide l’ultimo posto con il Forte dei Marmi, il Castiglione e l’altra formazione di Viareggio, l’ASH.