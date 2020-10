Il Giovinazzo C5 è mancato sotto rete, i, Cus Molise vince per 2 a 0

Al Cus Molise sono bastate due azioni da manuale, una per tempo, per avere ragione del Giovinazzo C5. Per i biancoverdi non è stato un esordio felice la prima casalinga del campionato. Causa la bravura del portiere ospite, Roman, che soprattutto nel secondo tempo ha chiuso a sua porta a tutti i tentativi degli attaccanti giovinazzesi. La cronaca. Alla partenza veemente del Cus Molise, rispondono i giovinazzesi che per 20 minuti rimangono padroni del centrocampo e quindi della partita. Non riescono però a mettere a segno quel gol avrebbe premiati i loro sforzi. E come sempre succede, al primo calo di tensione, i molisani passano in vantaggio. Una rimessa laterale in attacco, il tiro Turek, e quella leggera deviazione del biancoverde Restino che permette alla palla di finire alle spalle di Di Capua. Sullo 0 a 1 si va al riposo. Non cambia la musica nel secondo tempo. Il Giovinazzo spinge, ma o si trova di fronte sempre il portiere molisano Roman, oppure la palla esce per un soffio. Ed è proprio Roman a dare l’avvio all’azione del raddoppio molisano. Palla a Di Stefano, ceduta subito a Melfi che trova il corridoio giusto per Turek che evita l’uscita di Di Capua cedendo al sfera a Paschoal che insacca. Inutili i tentativi dei giovinazzesi nel finale che ci provano anche con il portiere di movimento. Finisce 0 a 2 con i molisani che resistono e portano a casa la partita che gli consente di essere primi nel girone. Tutte la prossime partite del campionato di calcio a 5, almeno fino al prossimo 24 novembre, si disputeranno a porte chiuse, come stabilito dal nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tema di contenimento della diffusione del Covid 19.